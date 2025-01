Secoloditalia.it - Disastro Macron su TikTok: risponde all’influencer, ma non sa che è un estremista islamico

«Avete ragione». Le ultime parole famose di. Il presidente francese, abituato ormai alle incursioni social per mostrare un volto più vicino ai giovani, questa volta ha fatto centro. nel modo sbagliato. Con un video su, l’inquilino dell’Eliseo ha risposto a un influencer noto come “s4iintt”, che si lamentava di essere stato multato per aver pagato un pedaggio autostradale con il cellulare usando ApplePay.così si è subito lanciato in risposta, promettendo di occuparsi della questione: «Ho passato il dossier al ministro dell’Interno, e risolveremo il problema. Grazie per la segnalazione».Un gesto apparentemente innocuo, pensato per strizzare l’occhio alle nuove generazioni. Ma, come spesso accade, il diavolo si nasconde nei dettagli. E in questo caso, nei contenuti pubblicati sul profilo di “s4iintt“.