Como, cercasi impresa. Fabregas con Paz. Aspettando rinforzi

Oggi pomeriggio alle 15, al Sinigaglia, ci si aspetta una partita spettacolare frae Atalanta. Due squadre votate all’attacco, reduci da altrettante vittorie sonanti e che sicuramente non si risparmieranno. In panchina due allenatori di grande carattere che fanno presagire scintille. Per ilè allarme in difesa, Van Der Brempt (infortunatosi contro l’Udinese) starà fuori un mese per un problema al flessore e Goldaniga è squalificato.dovrà decidere se giocare a tre o quattro. Determinante per la conferma o meno del 4-2-3-1 saranno saranno le condizioni di Moreno, che potrebbe tornare dopo tre partite fuori per problemi muscolari. Se lo spagnolo sarà completamente recuperato, ilgiocherà a quattro con Kempf e Dossena centrali, Iovine a destra e Moreno a sinistra. Nel caso di forfait dello spagnolo, scenderà in campo con una difesa a tre, con l’inserimento del giovane Felipe Jack, come terzo centrale.