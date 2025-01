Liberoquotidiano.it - Chi è la donna che ha accompagnato il fratello di Musk a Palazzo Chigi: intreccio impensabile

Le foto di Kimbaldell'imprenditore miliardario Elon, che va ainsieme ad Andrea Stroppa, referente italiano del ceo di X e Tesla in Italia, sono circolate ovunque nelle scorse ore, mandando in tilt soprattutto la sinistra, che ha già chiesto al governo di riferire in aula. A catturare l'attenzione di quelle foto, però, è stata anche la presenza di unaaccanto a Kimbal. Di chi si tratta? Di Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli. Secondo quanto trapelato,avrebbe incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Ma l'obiettivo della visita non è stato ufficialmente chiarito. “Lo abbiamoin un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto”, ha spiegato la Berti. Ai cronisti che lo aspettavano fuori dal, il titolare della Cultura ha detto di aver parlato “solo di cose belle” insieme a Kimbal