Blitz contro gli affitti brevi, adesivi sulle keybox: la protesta

“Questa città non è un albergo”: recitano così gliattaccatiper le strade di Pisa per fermare “la speculazione degli”. Non si placa la battaglia tra i proprietari di immobili destinati ai soggiorni turistici e i residenti, che continuano arel’invasione di B&b e altre strutture nei centri storici delle principali città d’arte italiane, forti anche della stretta del Governo sul settore. In particolare le associazioni dei cittadini fanno leva sul divieto del check-in autonomo tramite le scatolette a combinazione che contengono le chiavi degli appartamenti.LagliLaandata in scena a Pisa segue di qualche settimana le iniziative simili realizzate nelle scorse settimane in altre città, da Firenze a Venezia, da Rimini a Genova, fino a Milano.