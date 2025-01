Zonawrestling.net - AEW: Aggiornamenti sulla durata del contratto di Britt Baker

Leggi su Zonawrestling.net

Per quello che riguarda la AEW in questi giorni, non si fa altro che parlare di persone scontente della loro situazione.Da Rey Fenix a Ricky Starks, mentre il caso più recente è quello di.Dopo le notizie riguardanti il suo comportamento backstage sopra le righe, con addirittura Tony Khan stufo della situazione e delle controversie che le girano attorno, tanto da rimuoverla dagli show televisivi, oggi si parla invece delladelche la lega alla compagnia.Dave Meltzer nel suo Wrestling Observer Newsletter ha detto cheha ancora qualche anno di. Sean Ross Sapp di Fightful ha twittato in risposta al WON che arimane solo un’anno e mezzo disenza il tempo extra per gli infortuni.Con una quantità di tempo così elevata rimane da pensare quando Tony Khan riporterà on screen una dei suoi pilastri della divisione femminile, visto che nonostante baccano che è successo, una uscita a breve dalla AEW rimane impensabile.