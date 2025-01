Sport.quotidiano.net - Vuelle. Sorpresa di sabato in centro: l’Ape Andrea incontra i più piccoli

In vista della sfida casalinga della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro contro Nardò, in programma domenica alle 18, scende in campo anche. Sarà infatti la mascotte pesarese della, la protagonista delpomeriggio in via Branca, via Rossini, Corso XI Settembre e Piazza del Popolo: dalle 18 alle 19,30 di domani la fantastica "Ape" distribuirà coupon per l’acquisto dei biglietti ai bambini per la partita. Un invito a partecipare con la famiglia all’appuntamento tanto atteso alla VitriFrigoArena. Per tutti i biglietti sono acquistabili, oltre che on line, anche presso la biglietteria della Vitrifrigo Arena a partire dalle 16 di domenica. La tariffa ridotta nei vari settori viene applicata ai ragazzi ntra gli otto e i dicootto anni. d. e.