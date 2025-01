Oasport.it - Startlist staffetta maschile biathlon Anterselva 2025: orario, programma, streaming, quartetti in gara

Leggi su Oasport.it

Domani, sabato 25 gennaio, andrà in scena lanell’appuntamento della Coppa del Mondo diad. Sulle nevi altoatesine, sarà la prova a squadre a tenere banco e si spera che gli azzurri sappiano trovare al poligono una prestazione convincente che poi possa sublimarsi in un bel risultato davanti al pubblico di casa.Tommaso Giacomel sarà l’osservato speciale del quartetto tricolore, che vedrà al via anche Elia Zeni, Daniele Cappellari e Lukas Hofer. Il trentino si esaltato spesso nelle staffette, con serie di tiro molto veloci e precise e si confida in un rendimento simile in questa circostanza. Chiaramente, il livello degli avversari sarà molto alto.Francia e Norvegia in quest’annata hanno fatto vedere grandi cose in termini di profondità e di qualità, alternandosi sovente sul gradino più alto del podio.