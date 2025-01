Ilrestodelcarlino.it - Russo ha preso per mano la Consar: "Il primo posto? Per ora niente calcoli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nelle mani di Nino. Lasi gode la leadership solitaria in classifica e si affida alla regìa di Antonino. Il ventenne regista sorrentino di Vico Equense ha definitivamentele redini della squadra, meritandosi anche la ribalta individuale. Era capitato altre due volte ed è successo di nuovo a Porto Viro, domenica scorsa, nel 3-0 esterno che, a otto turni dalla fine della regular season, ha garantito la fuga dei giallorossi. "Il titolo di mvp – ha commentato– è un qualcosa in più, per una stagione che già sta andando davvero molto bene. A dire il vero, il premio individuale mi interessa relativamente. Quello che mi preme molto di più è migliorare il sistema di squadra e portare in campo le situazioni di gioco che proviamo in allenamento durante la settimana. L’importante è che i meccanismi funzionino bene.