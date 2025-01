Leggioggi.it - Rottamazione 5 in arrivo: l’emendamento che apre ai debiti fino al 2023

Leggi su Leggioggi.it

Pronta a debuttare una nuova edizione delladelle cartelle esattoriali aperta aimaturatial: un emendamento a firma Lega introduce questa novità al Decreto Milleproroghe 2025. Dopo essere stata esclusa dalla Legge di Bilancio 2025, l’agevolazione fiscale torna quindi in discussione al Senato, come parte del provvedimento di proroga delle scadenze, che dovrebbe approdare in Aula l’11 febbraio.Sono stati 1.260 gli emendamenti presentati al Dl milleproroghe in commissione Affari Costituzionali, che dovrà ora essere convertito in legge. La nuova sanatoria, se approvata, permetterà ai contribuenti di regolarizzare ifiscali affidati alla riscossione tra il 2000 e il, con una grande novità: il pagamento potrà avvenire in 120 rate mensili, spalmate su dieci anni.