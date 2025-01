Pronosticipremium.com - Roma, Gollini carico: “Felice di essere qua, Mancini e Cristante i primi a scrivermi”

Non di certo un bel risveglio per tutti i tifosi dellaquesta mattina, complice un 1-0 rimediato ad Alkmaar difficile da digerire sia per la prestazione che per le complicazioni che ne derivano in ottica Europa League. Volendosi concentrare sugli aspetti positivi della giornata, si è presentato al popolo giallorosso Pierluigi, il nuovo vice Svilar: “Sono moltodiqua, le prime impressioni sono ottime. Il primo impatto con Trigoria è stato molto bello, ci ero venuto 7-8 anni fa con la Nazionale U21 e tornarci da giocatore dellaè qualcosa di speciale. Percepisco l’aria di un bellissimo ambiente”.Ai canali ufficiali del club, l’ex Atalanta, in prestito al Genoa nella prima parte di stagione, ha spiegato come si è arrivati ad oggi: “Anzitutto ringrazio la famiglia Friedkin per la possibilità.