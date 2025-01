Lanazione.it - Rlc Sistemi, bella ripartenza con vittoria

Inizia alla grande il girone di ritorno per la Rlcnel campionato di serie B femminile regionale. Le pratesi espugnano per 67-50 il campo della Cestistica Orvieto e consolidano il settimo posto in classifica a quota 16 punti, ma al pari della Number 8 e non troppo lontano dalla zona play off. La partita comincia a rilento, con errori banali da entrambe le parti, ma a fine primo quarto sono le ragazze di coach Pilli ad alzare l’intensità e a prendere il comando della partita (8-15 al 10’). Nella seconda frazione le pratesi provano a scappare, ma Orvieto riesce a chiudere all’intervallo lungo sempre a 7 lunghezze di distanza (21-28). Al rientro in campo le padrone di casa provano a rimanere attaccate alla partita e accorciano anche a 3 lunghezze. Prato però non perde mai le redini della partita e da metà del terzo quarto inizia ad allungare, fino alla sirena finale e alla meritata