Ilfattoquotidiano.it - Reggio Calabria, la scuola non ha il riscaldamento: “Con i soldi che c’erano rifatte solo le facciate”. E la preside scrive al Comune

“Siamo l’unicadisenza impianto di. Non possiamo usare stufette elettriche perché gli estintori sono tutti da revisionare. Ho già inviato tre lettere all’amministrazione ma nessuno ci ascolta. Ora basta”. A parlare in questo modo a ilfattoquotidiano.it è Adriana Labate, dirigente dell’istituto Scopelliti (ex Larizza) di, esausta per la situazione che si trova a gestire nell’indifferenza totale – come lei stessa sottolinea – dell’amministrazione. A segnalare la questione la questione era stata una mamma, Catia Gattuso, che a nome di altri genitori aveva lanciato un appello. Ora, a farsi sentire è anche lache da mesi lavora per avere un incontro con l’amministrazione comunale. In queste ore ha mandato un’ulteriore richiesta al primo cittadino Falcomatà, all’assessore ai lavori pubblici Francesco Costantino e al prefetto Clara Vaccaro.