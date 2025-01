Ilgiorno.it - La Statale 671 è diventata un incubo per i pendolari della Val Seriana

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo – Nuova protesta del comitato deiValcontro le condizioni in cui versa la viabilità671, l’arteria che, da Bergamo, si snoda lungo tutta la valle per 39 chilometri, fino a Clusone. Disagi e code per isono la norma, ormai da troppo tempo. Il camion che si è ribaltato lunedì pomeriggio all’altezza di Casnigo, spezzando di fatto in due l’intera valle, bloccata per oltre cinque ore, ha riportato alla ribalta la grave situazione che devono fronteggiare ogni giorno migliaia di residenti e lavoratori. “La Valè la Cenerentola bergamasca sul fronteviabilità - spiega Martino Bigoni, portavoce del comitato dei-. Le cinque ore in coda per un evento eccezionale sono insostenibili, ma lo è molto di più l’ora e 40 minuti che ci vogliono tutti i giorni per fare Ardesio-Bergamo.