La Lega propone l’uscita dall’Oms | Carrozzone inutile

C’è un disegno di legge al Senato.Abbandonare l’Oms, dove l’Italia c’è dal 1947, seguendo la decisione di Trump, che ha annunciato anche per gli Usa – nel suo discorso di insediamento – la notizia di voler uscire. La proposta della, presentata oggi (24 gennaio) alla Camera da Claudio Borghi e da Alberto Bagnai, il primo senatore e l’altro deputato del partito di Matteo Salvini, esponenti di primo piano e da sempre euroscettici, non sembra, però, essere gradita al governo.Le dichiarazioni di SalviniUna iniziativa su cui insiste via social lo stesso leader Matteo Salvini, spiegando che “l’Italia non deve più avere a che fare con un centro di potere sovranazionale, profumatamente finanziato dai contribuenti italiani, che va a braccetto con le multinazionali del farmaco”.