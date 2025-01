Nerdpool.it - Kingdom Come: Deliverance II svelata la roadmap post-lancio

Leggi su Nerdpool.it

Preparativi in corso per il grande ritorno di Henry: Warhorse Studios e PLAION hanno ufficialmente condiviso i dettagli delladiII. Il tanto atteso sequel debutterà il 4 febbraio 2025, accompagnato da un calendario ricco di contenuti aggiuntivi che promettono di espandere l’esperienza di gioco nel corso dell’anno.Un’epica avventura in arrivoIl viaggio nella Boemia medievale riprende con nuove funzionalità, missioni e aggiornamenti, sia gratuiti che a pagamento. Tra corse a cavallo, sfide in modalità Hardcore e l’arte della forgia, i fan della saga avranno molte opportunità per immergersi ancora più a fondo nelle avventure di Henry.I dettagli della stagionePrimavera 2025: Una serie di aggiornamenti gratuiti introdurrà diverse novità, tra cui la possibilità di personalizzare il proprio personaggio con un barbiere, la modalità Hardcore per i giocatori in cerca di un’esperienza più impegnativa e gare a cavallo per affinare le proprie abilità e scoprire segreti nascosti.