Ilnapolista.it - Il ritorno in grande stile di Neymar al Santos: sarà anche socio del club (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Salvo clamorose sorprese,tornerà in Brasile, al, neldove ha cominciato a farsi conoscere. Il 32enne nonperò solo un calciatore della squadra.algiocherà, maundelSecondo quanto riportato da:Ilè molto vicino a raggiungere l’accordo per ildi. L’ex Psg e suo padre dovrebbero acquisireun fondo di investimento per entrare nella proprietà delbrasiliano. Questo consentirà aldi poter offrire condizioni finanziarie maggiormente agevoli al calciatore, che ha ancora cinque mesi di contratto con l’Al Hilal. Il brasiliano avrebbe potuto ottenere di più col suo talentoQuesta alpotrebbe essere l’ultima tappa di una carriera costernata dagli infortuni. The Athletic scrive:Il suo record di infortuni lo ha portato a totalizzare di recente 733 minuti in campo in 23 mesi.