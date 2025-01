361magazine.com - Grande Fratello, quattro ex gieffini rientrano: chi sono. Le reazioni

, iexcherientrati in gioco: ecco la decisione del pubblico, in Tugurio, Jessica, Helena, Iago, Michael, Federica ed Eva dopo diversi giorni scoprono l’esito del televoto. La prima concorrente a rientrare in Casa è Helena Prestes. La modella prima di varcare la porta rossa raggiunge il confessionale. Il conduttore Signorini chiede: “Quando sei rientrata in Casa hai ritrovato Javier, con cui hai condiviso tanti momento intimi. Prima di entrare in Casa, qual è il tuo stato del tuo cuore? Con quale sentimento entri verso Javier?”. Helena replica: “Iouscita da qua che lo pensavo tantissimo, mi mancava, anche se mi ha messo sempre come seconda opzione. Non voglio più essere la seconda opzione. Il mio cuore è diviso, Zeudi mi ha sempre guardato negli occhi e ci capiamo subito, ci divertiamo tanto”.