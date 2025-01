Ilrestodelcarlino.it - Folle di gelosia: “Tu non esci”. E annusava i suoi indumenti

Pesaro, 24 gennaio 2024 – Legliintimi per accertarsi che non fosse stata con altri uomini. Comportamenti dimorbosa che erano sfociati anche nel divieto, nei confronti della compagna, di uscire con le amiche e la sorella. E’ quanto viene contestato ad un rumeno residente a Pesaro, impiegato come giardiniere in una cooperativa, assistito dall’avvocato Matteo Mattioli e sotto processo per maltrattamenti nei confronti della compagna, madre di due bambini di 7 e 5 anni. La donna poi aveva chiesto aiuto a un centro antiviolenza ed era stata collocata in una struttura protetta insieme ai figli. Si è conclusa ieri l’istruttoria dinanzi al tribunale collegiale di Pesaro del processo in cui sono stati ascoltati, come testimoni dell’accusa, un ispettore di polizia che ha condotto le indagini e la sorella della donna.