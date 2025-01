Ilfattoquotidiano.it - Finale Australian Open 2025, quando giocano Bolelli-Vavassori contro Heliovaara-Patten: orario e dove vedere il match in tv e streaming

Non c’è solo Jannik Sinner a tenere alto il nome dell’Italia nel mondo del tennis. A Melbourne, oltre all’altoatesino, ci saranno altri azzurri in campo per giocarsi il titolo di campioni dell’. Nel doppio maschile,tentano la conquista del loro primo Slam insieme. Un anno dopo, gli azzurri del doppio giocheranno di nuovo laa Melbourne Park. La coppia sfiderà i numeri 6 del rankingI precedenti raccontano di una vittoria per parte, con l’inglese e il finlandese che hanno avuto la meglio nel confronto a Wimbledon 2024. Gli azzurri invece, hanno prevalso lo scorso ottobre nelladi Pechino. Gli italiani, testa di serie numero 3, in semihanno sconfitto la coppia svedese-olandese André Goransson/Sem Verbeek in tre set, mentre i loro avversari sono approdati inbattendo la coppia tutta tedesca Krawietz–Puetz.