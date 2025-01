Ilgiorno.it - Disservizi quotidiani. Ascensore guasto: "Riaprite quelle sbarre"

Il Comitato Crema Zero Barriere segnala la grave problematica legata agli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria, da tempo inutilizzabili a causa di ripetuti guasti. Nonostante la questione sia stata evidenziata più volte, anche con una lettera ufficiale inviata, a firma congiunta con Anffas Crema, a Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) alla fine di dicembre, a oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro. La questione del passaggio dei portatori di handicap dal viale S. Maria alla parte dopo il passaggio a livello si fa sempre più pressante. L’è fermo per unancora non riparato. L’unica soluzione per non tagliare fuori la città è riaprire leche permettono la continuità di marciapiede e ciclabile. "Questa situazione rende impossibile per le persone in carrozzina o con ridotta mobilità, gli anziani, i genitori con bambini nei passeggini, accedere al sottopasso pedonale, essenziale per raggiungere i binari dei treni e attraversare la stazione collegando le due zone della città separate dalla linea ferroviaria – sottolinea Cristina Piacentini (nella foto), presidente del comitato–.