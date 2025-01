Unlimitednews.it - Da Copernicus nuovi strumenti per monitoraggio qualità dell’aria

ROMA (ITALPRESS) – Sono in arrivodie previsione ad alta risoluzione dellagrazie al programma europeoAtmospheric Monitoring Service (Cams), che intende estendere e migliorare i servizi su scala locale nell’ambito del progetto Cams272IT realizzato in collaborazione con Enea, Ispra, Cnr-Isac, Università di Tor Vergata, Consorzio Italiano dellaAcademy e di 8 Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (Emilia-Romagna, Lombardia, Campania, Liguria, Piemonte, Veneto, Umbria, Valle d’Aosta). “Camsè un punto di riferimento per ildei gas serra e degli aerosol a livello globale ed europeo; grazie alla combinazione di dati satellitari e modelli atmosferici, offreessenziali per affrontare le sfide legate all’inquinamento e ai cambiamenti climatici”, spiega Antonio Piersanti, responsabile del Laboratorio Enea Modelli e misure per lae osservazioni climatiche.