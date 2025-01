Borse europee stabili Milano chiude in positivo con Ftse Mib a +024%

Quotidiano.net - Borse europee stabili, Milano chiude in positivo con Ftse Mib a +0,24%

Giornata senza movimenti di rilievo per le, conleggermente positiva: l'indiceMib che ha concluso in aumento dello 0,24% a 36.200 punti. Più in generale i mercati azionari del Vecchio continente si sono mossi senza una direzione precisa, con una leggera tendenza negativa: il listino migliore è stato quello di Parigi, che ha chiuso con un aumento dello 0,4%, mentre Francoforte ha ceduto lo 0,1% e Madrid lo 0,2%. Più pesanti Londra (-0,7%) e Amsterdam, che ha perso lo 0,8%. Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza variazioni: il differenziale ha concluso la seduta a 108 punti base, lo stesso livello dell'avvio, con il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,65%. In ripresa l'euro, che contro il dollaro è cresciuto di quasi un punto percentuale recuperando quota 1,05.