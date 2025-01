Biathlon Giacomel devastante | terzo nella sprint di Anterselva vinta da Tarjei Boe Le pagelle

Leggi su Sportface.it

Sulla pista che nel 2026 assegnerà le medaglie olimpiche, Tommasosi regala unpostodida incastonare tra la vittoria di Ruhpolding e i Mondiali di Lenzerheide. Un successo, quellomass start tedesca, che sembra essere sempre meno casuale, a maggior ragione dopo una prestazione impressionante, segnata dal miglior tempo sugli sci (rifilati 14 secondi a Ponsiluoma e 18 a Laegreid) e da due errori al poligono. Due sbavature – una a terra e una in piedi – che non lo hanno tenuto fuori da un podio che si è sviluppato in tre secondi: a vincere èBoe, che prima si regala ilpodio stagionale individuale e poi annuncia il ritiro a fine stagione. Preceduto di +0.4 il connazionale Sturla Holm Laegreid, nuovo leader della generale, e proprioa 2”6.