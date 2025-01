Zonawrestling.net - AEW: Deonna Purrazzo scontenta, avrebbe manifestato alla dirigenza il suo disappunto

debuttò in AEW lo scorso anno e a distanza di un anno possiamo dire che non è ancora riuscita a ritagliarsi uno spazio di primo piano pur ingaggiando rivalità con Mariah May, Toni Storm e Hikaru Shida. Sembra che l’ex Impact Knockouts Champion e ex ROH Women’s Champion abbiamo rappresentato il proprioAEW per come viene utilizzata reclamando maggiore spazio.MalumoriSecondo quanto evidenziato da Fightful Select,non sarebbe affatto contenta di come viene gestita dAEW echiaramente rappresentato il suoal management., sempre secondo quanto riportato,richiesto un booking migliore e più spazio televisivo. I malumori sarebbero stati rappresentati in particolar modo intorno al periodo di Full Gear, ppv che si è svolto in New Jersey, Stato di cui è originaria.