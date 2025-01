A fine mattinata l’Ops del Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca affossata dalle vendite del titolo senese e dagli acquisti sulla merchant bank

Leggi su Open.online

È bastata unaa spegnere gli entusiasmi delle prime ore«operazione bancaria del secolo», l’offerta pubblica di scambio lanciata daldeidinei confronti di. L’operazione era infatti tutta di carta, grazie a un aumento di capitale della bancacon cui vengono offerte 2,3 azioni Mps per ogni azione diconsegnataattuali azionisti. Senza un centesimo di cash l’offerta ovviamente non era rivolta a piccoli azionisti, nei cui confronti era poco attrattiva. Ma ai grandi azionisti e agli investitori istituzionali, che in parte (gruppo Delfin-Del Vecchio e gruppo Caltagirone) condividevano la mossa. Ma in parte la avversano:considera ostile l’offerta, ed essendo solo di carta non è difficile contrastarla. Ed è proprio quello che è avvenuto sul mercato nella prima