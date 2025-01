Ilfattoquotidiano.it - Via libera della Consulta alla firma digitale per i disabili sulle liste elettorali, associazione Coscioni: “Vittoria importante”

È arrivata il viaper ladei. La dignità umana “è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività” si legge nella sentenza numero 3 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 9, terzo comma,legge 17 febbraio 1968, numero 108 e 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione, nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre unaautografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati per le elezioni.