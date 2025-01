Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, corteggiatore colpisce Tina: coppia lascia lo studio

La registrazione didel 22 Gennaio 2025 ha riservato grandi sorprese e momenti di forte tensione. Tra baci inaspettati, liti accese e nuove conoscenze, lodi Canale 5 si è animato con dinamiche sempre più intriganti. Protagonisti della giornata sono statiCipollari, che ha accettato un’uscita con un, e alcune dame e cavalieri del trono over, tra cui spiccano Diego, Giada e Erika, che hanno fatto parlare di sé per le loro vicende sentimentali.registrazione 22 Gennaio 2025:Cipollari accetta un’uscita a cenaNella registrazione, grande attenzione è stata riservata aCipollari, che ha stupito tutti accettando un’uscita con Cosimo, ungià sceso in passato. L’opinionista, sempre ironica e pungente, ha deciso di mettersi in gioco accettando una cena insieme a lui,ndo il pubblico con grande curiosità su come andrà questo incontro.