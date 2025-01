Secoloditalia.it - Trump infiamma Davos: “L’industria verde è un imbroglio”. Ucraina? “Pronta a un accordo”

Leggi su Secoloditalia.it

Con l’eco delle sue promesse elettorali ancora vibrante, Donaldinaugura il suo ritorno sulla scena globale con un discorso al World Economic Forum diche non lascia spazio a fraintendimenti: la direzione del nuovo mandato è tracciata, e il mantra è sempre lo stesso, «America First». Un intervento in puro stileiano: diretto, combattivo e senza fronzoli. Così, il tycoon lancia i suoi messaggi al mondo. Dall’Europa alla Russia, dai magnati del petrolio a quelli delle banche, dai grandi imprenditori ai singoli cittadini, tutti sono avvertiti. Il gioco è appena iniziato.Ha fatto piùin 4 giorni che Biden in 4 anni«Negli Stati Uniti è iniziata l’età dell’oro», esordisce il presidente fresco di investitura. «Abbiamo inaugurato una rivoluzione del buon senso». Parole che riecheggiano le promesse fatte il giorno del suo insediamento, seguite subito dopo dall’attacco al suo predecessore, il vecchio Joe.