Sicurezza a Carrara, ipotesi di un distaccamento della polizia municipale ad Avenza

– Lungo intervento nel consiglio comunale del 22 gennaiosindaca di, Serena Arrighi, sul tema. “Voglio anzitutto esprimere – ha detto la sindaca – la vicinanza mia personale e di tutta la città ai commercianti che continuano a investire sul territorio e si impegnano seriamente per il benenostra città e che sono stati vittime di furti e rapine nell’ultimo periodo. Ci dispiace di quanto accaduto, da tempo siamo impegnati assieme alle forze dell’ordine per cercare di migliorare ladel territorio e in futuro continueremo a lavorare con ancora più determinazione. Nel solco del Patto per laurbana e l’attuazione di un sistema dipartecipata e integrata che abbiamo sottoscritto nel dicembre del 2022 assieme al presidenteRegione Toscana Eugenio Giani, al prefetto Guido Aprea, al presidenteProvincia Gianni Lorenzetti e ad altri sindaci del territorio come amministrazione lavoriamo quotidianamente al fianco di tutte le altre istituzioni.