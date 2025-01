Sci alpino CdM | Mikaela Shiffrin tornerà alle gare a Courchevel

Leggi su Sportface.it

torna aggiare. Nel programma della NBC (National Broadcasting Company) Today, la cinque volte vincitrice della Coppa del Mondo di sci(2017, 2018, 2019, 2022, 2023) ha annunciato che sarà presente ail 30 gennaio per lo slalom in notturna.ha affermato di non sentirsi ancora al 100%, dopo il brutto infortunio di cui è stata vittima nel gigante Killington lo scorso novembre, ma di non avere più dolori all’addome. “Penso che il prossimo passo sia il ritorno. La mia totale riabilitazione non è finita, ma sento di essere in grado di poter competere in Coppa del Mondo. Credo che mi porterò dietro qualche dolorino fino a fine stagione, ma non è nulla di insopportabile. Sto recuperando la muscolatura persa e mi sento bene fisicamente”, le sue dichiarazioni.