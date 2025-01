Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, tutte le nomination dell’Academy. L’italiano Vermiglio non c’è tra i migliori film internazionali

Sfuma laaglicome Migliorinternazionale perdi Maura Delpero. Nella cinquina scelta dall’Academy di Los Angeles ci sono I’m still here (Brasile), The girl with the needle (Danimarca), Emilia Perez (Francia), The seed of the sacred fig (Germania) e Flow (Lettonia). Dopo il rinvio provocato dagli incendi che hanno devastato la California del sud e Los Angeles l’Academy ha reso noti i candidati alla più prestigiosa statuetta del mondo del cinema.L'articololenon c’è tra iproviene da Il Fatto Quotidiano.