Nordio rivendica la riforma | Basta con i pm superpoliziotti

La giustizia è sempre più terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, in vista dellacostituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati che il governo vorrebbe concludere entro l’estate. La questione è tornata a scaldare le aule parlamentati ieri, in occasione dell’annuale relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del ministro Carlo. Da una parte il governo valorizza l’aumento degli investimenti e delle assunzioni nel comparto. Dall’altra l’opposizione contesta una politica securitaria incentrata sulla moltiplicazione dei reati, che soffoca ulteriormente la drammatica emergenza carceraria.al governo l’aumento degli investimenti per il comparto giustizia: fissati dalla Finanziaria 2025 in circa 11,5 miliardi di euro, con un aumento di oltre 250 milioni di euro rispetto all’anno precedente, pari al 2,26%.