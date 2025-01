Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte: “Juventus squadra imbattuta, andiamo cauti”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Antonio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la. Queste le sue dichiarazioni:14 anni fa arrivò alla Juve. E’ migliore ildi oggi?“Io arrivai nel 91?. Da allenatore? Sì, 14 anni, vabbè gran parte della mia vita calcistica l’ho trascorsa lì ed è stata una grandissima esperienza, un grande insegnamento sotto tutti i punti di vista. Io cerco di essere migliore non solo rispetto a quegli anni, ma anche rispetto a 24 ore fa, abbiamo il dovere di migliorarci ogni giorno, rispetto a ieri, due mesi fa. mi sento molto più completo, ho anche 55 anni, esperienze importanti anche all’estero, da Ct, club importanti, è inevitabile che nel tuo percorso fai tesoro e se vuoi restare in scia devi sempre studiare, avere un’evoluzione rispetto a ieri, rispetto alla psicologia per gestire il gruppo, i rapporti umani con le persone del club, dirigenti, presidenti, non ti devi mai sentire appagato e cercare sempre l’eccellenza.