Dilei.it - Myrta Merlino, la svolta di qualità di Pomeriggio Cinque premiata dai social

Il grande lavoro die professionalità chesvolge tutti i giorni aè stato premiato con un boom di visualizzazioni video che a dicembre fanno schizzare il suo programma secondo nella classifica del gradimentodei programmi d’informazione., seconda il classifica conSe il Tg1 resta imbattibile,si è conquistata il secondo posto a dicembre nella graduatoria stilata per Primaonline da Sensemakers, con 14,1 milioni di videoviews. Dietro di lei ci sono Enrico Mentana con il suo Tg e Quarto Grado. Mentre per interazionisi porta a casa un settimo posto, rientrando così nella top 10.Un risultato davvero più che soddisfacente perche dimostra quanto lain un programma d’informazione paghi sempre, malgrado i dati di ascolto non sempre siano all’altezza.