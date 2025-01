Lettera43.it - Musk boccia il progetto Stargate sull’IA: «Non hanno i soldi»

Affiancato dai Ceo e presidenti di Softbank, OpenAI e Oracle nello Studio ovale, Donald Trump ha annunciato mercoledì 22 gennaio il, una joint-venture fra le tre aziende hi-tech che mira a investire fino a 500 miliardi di dollari in quattro anni per sviluppare l’infrastruttura IA. Un piano mirato a rendere gli Stati Uniti sempre più leader nel settore, grazie anche all’aiuto di partner come Microsoft e Nvidia. La prima critica è arrivata poche ore dopo nientemeno che dal “First Buddy” Elon. «In realtà non», ha sentenziato il patron di Tesla e SpaceX sul suo profilo X. «Softbank ha ben meno di 10 miliardi garantiti. Ho questa informazione da fonti attendibili». Un attacco che non sorprende più di tanto, considerando cheè in causa con OpenAI, che accusa di aver abbandonato la missione no-profit originaria e di riservare la tecnologia IA a privati.