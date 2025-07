Controlli delle Guardie Ittiche a Terracina e Pontinia | oltre mille euro di multe

Terracina, 15 luglio 2025 – Nel corso del fine settimana appena trascorso, le Guardie Ittiche Volontarie della Provincia di Latina hanno effettuato un’intensa attivitĂ di controllo lungo i corsi d’acqua nei comuni di Terracina e Pontinia, in particolare sui fiumi Sisto e Ufente. Durante i controlli notturni, sono stati f ermati sei pescatori sorpresi in attivitĂ illecita fuori orario consentito. A loro carico sono stati elevati verbali per un totale superiore a 1.000 euro, e sono state sequestrate le attrezzature da pesca utilizzate. Nel corso degli interventi sono stati recuperati e reimmessi in acqua circa 12 kg di pesce vivo, tra cui carpe, carassi e cavedani, catturati illegalmente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it