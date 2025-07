Pomezia beccato con la droga si scaglia contro i carabinieri per tentare la fuga

Pomezia, 15 luglio 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un cittadino albanese, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, violenza o minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pomezia in transit o in via Pontina Vecchia, hanno fermato un’autovettura con a bordo due soggetti, entrambi cittadini albanesi coetanei, i quali, alla vista dei Carabinieri hanno lanciato dall’auto un involucro contenente 0. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: pomezia - carabinieri - beccato - droga

Pomezia, beccato con la droga si scaglia contro i carabinieri per tentare la fuga; Lancia la droga dal balcone per sfuggire ai carabinieri di Pomezia: in casa cocaina, crack e fuochi d'artificio illegali; Droga a Pomezia, ''beccato'' giovane pusher al lavoro sul lungomare.

Pomezia (Rm). Lancia droga dal balcone durante una perquisizione. Arrestato dai Carabinieri - I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un romano di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ... Come scrive ilmetropolitano.it

In casa coca e crack. Arrivano i carabinieri e prova a lanciare la droga dal balcone - Brillante operazione dei carabinieri di Pomezia: in manette è finito un 26enne romano. Scrive latinaoggi.eu