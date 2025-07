Temptation Island 2025 cosa è successo fra Rosario e Lucia | l’indiscrezione

Temptation Island 2025 è iniziato da pochissime puntate, ma le indiscrezioni non mancano, soprattutto per quanto riguarda il futuro delle coppie. Le ultime rivelazioni parlano del falò di confronto fra Rosario e Lucia, che nello show stanno vivendo una profonda crisi. Come è finito il falò di confronto fra Lucia e Rosario. Visualizza questo post su Instagram A riportare l’indiscrezione sul futuro di Lucia e Rosario è Deianira Marzano. Secondo quanto svelato dall’esperta di gossip, al falò di confronto i due si sarebbero ritrovati e avrebbero abbandonato Temptation Island 2025 piĂą innamorati che mai. 🔗 Leggi su Dilei.it

