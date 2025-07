A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore ed ex capitano del Napoli: Il Napoli fa muro all’offerta del Galatasaray perchĂ© mancano le fideiussioni. Ritiene sia una scelta giusta da parte del club di De Laurentiis?   “Ma assolutamente sì, perchĂ© poi dare via un giocatore, seppur scontento — mi pare abbia anche mandato un certificato per non partecipare all’allenamento di ieri, quindi la rottura è proprio completa — non è semplice. Non stiamo parlando di un calciatore qualunque, ma di un campione che a Napoli ha fatto benissimo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Scarlato: “Napoli camaleontico con Beukema, Lucca? giocatore di prospettiva”