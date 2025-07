Politano verso il rinnovo | Conte lo considera un punto fermo fino al 2028

Matteo Politano potrebbe presto prolungare la sua avventura in maglia azzurra. Secondo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Politano verso il rinnovo: Conte lo considera un punto fermo fino al 2028

In questa notizia si parla di: politano - rinnovo - conte - considera

Tuttosport : “Politano, doppio sì: nozze d’amore e rinnovo col Napoli fino al 2028” - Tuttosport: “Politano, doppio sì: nozze d’amore e rinnovo col Napoli fino al 2028”"> Un matrimonio sentimentale e uno calcistico.

Napoli, sempre più Politano: al vaglio il rinnovo fino a fine carriera - Napoli, 29 giugno 2025 - Si viene e si va, cantava Luciano Ligabue, ma nel caso di Matteo Politano la massima non vale: seppur sempre a fari spenti, l'esperto esterno romano è da anni un punto fermo del Napoli e rischia (si fa per dire) di continuare a esserlo anche dopo l'ennesima mezza rivoluzione di mercato all'orizzonte.

Marchetti: “Zielinski a parametro zero è un’occasione straordinaria, non capisco perchè non ci sia accordo col Napoli”; Politano verso il rinnovo: Conte lo considera un punto fermo fino al 2028; Politano da brividi: Tifosi, siamo una cosa sola! Per una volta sono uno come voi, con la bandiera per Napoli | FOTO.

Politano verso il rinnovo: Conte lo considera un punto fermo fino al 2028 - Politano è considerato uno degli uomini chiave da Antonio Conte, che lo stima particolarmente per la sua duttilità e dedizione tattica. forzazzurri.net scrive

Politano, il regalo di nozze del Napoli: Conte lo blinda, rinnovo fino ... - Sabato non è passata affatto inosservata la presenza del Presidente Aurelio De Laurentiis al matrimonio di Matteo Politano. Da tuttosport.com