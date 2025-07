Roma, 15 lug – Metti un bel sabato sera in un tempio italiano della velocità. Ma non per vedere lo sfrecciare delle quattro ruote, preferibili – secondo Filippo Tommaso Marinetti – alla Nike di Samotracia. Piuttosto per ascoltare, in mezzo ad altre ottantacinquemila persone, la placida malinconia, tutta italica, delle note di Max Pezzali. Forse un ossimoro, quello tra il rombo dei motori e la nostalgia musicalmente impersonata dal co-fondatore degli 883. Sicuramente, da leggere tra le righe, un rinnovato inno alla gioventù. Ovvero la definitiva soluzione all’annoso caso dell’Uomo Ragno. Solamente musica leggera. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - No, non hanno ucciso l’Uomo Ragno: sotto la nostalgia, un inno alla gioventù