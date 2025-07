Non si ferma all' alt dei carabinieri fugge a bordo di un' Alfa Romeo ma si schianta contro un albero | 23enne muore nella corsa in ospedale

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - La folle fuga finisce in tragedia nella mattinata di martedì 15 luglio: un 23enne alla guida di un?Alfa Romeo stava viaggiando da Motta di Livenza in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Non si ferma all'alt dei carabinieri, fugge a bordo di un'Alfa Romeo ma si schianta contro un albero: 23enne muore nella corsa in ospedale

