Ardea in fiamme rifiuti abbandonati in via delle Salzare

15 luglio 2025- Rifiuti abbandonati da settimane bruciano davanti al castro inui, in via delle Salzare. Il problema dei rifiuti abbandonati in tutto il territorio è sempre piĂą pressante: ovunque ci sono discariche e minidiscariche. E mentre si è incerti su come agire, l’immondizia continua ad aumentare. Ardea è invasa e c’è necessitĂ di un provvedimento urgente. I cittadini sono ormai stanchi e i fiumi tossici impestano tutto il territorio. Si spera che il comune e l e forze dell’ordine mettano ordine nel sistema rifiuti mentre una proposta potrebbe essere l’istituzione di una commissione anti-mafia da parte del prefetto perchĂ© si possa capire cosa succede veramente ad Ardea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - abbandonati - ardea - salzare

«In via Colombo rifiuti abbandonati e cattivi odori, dove sono Iren e Comune?» - «Foto come queste oggi a Piacenza non fanno nemmeno più notizia, visto che non è l'unico luogo della nostra città che si presenta in questo stato.

Incendi e rifiuti abbandonati, Costa: “Basta attacchi costruiti ad arte” - Fiumicino, 11 luglio 2025- “L’ ennesimo, maldestro attacco da parte dei consiglieri di opposizione, ulteriore prova di una politica che ha smesso da tempo di occuparsi del bene comune, preferendo la scorciatoia del sensazionalismo.

Terni, rifiuti abbandonati in centro: multa da 2.500 euro per un trasgressore seriale - Rifiuti abbandonati a Terni, multa da 2.500 euro per un trasgressore seriale. A darne notizia il Comune di Terni, che ha anche sottolineato come nel primo trimestre dell’anno corrente sono state ben 32 le violazioni in materia registrate.

Ardea, in fiamme rifiuti abbandonati in via delle Salzare; Ardea, vasto incendio nelle Salzare: fumo nero e allarme ambientale -; Sgomberate e abbattute dieci case abusive alle Salzare.

Ardea, in fiamme rifiuti abbandonati in via delle Salzare - I cittadini sono ormai stanchi per l’emergenza discariche e mini- Scrive ilfaroonline.it

Ardea, vasto incendio alle Salzare: in fiamme sterpaglie e rifiuti - Denso fumo nero visibile dalla via Pontina, nei quartieri della Nuova California e di Tor San Lorenzo ... Come scrive ilfaroonline.it