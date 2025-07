L’estate nei tuoi occhi 3 a che ora esce su Prime Video in Italia

La terza e ultima stagione de L’estate nei tuoi occhi esce su Prime Video il 16 luglio 2025, ma a che ora? I fan della serie TV, basata sull’omonimo romanzo di Jenny Han, non vedono l’ora di scoprire cosa accadrĂ nel triangolo amoroso composto da Bella e i due fratelli Conrad e Jeremiah. Si parte dal 16 luglio con i primi due episodi e ogni settimana, fino al 17 settembre 2025, usciranno due episodi. In tutto, sono 11 le puntate di questa terza stagione, che si basa sul terzo e ultimo libro della trilogia di Jenny Han. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul capitolo finale dell’amatissima serie TV di Prime Video. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - L’estate nei tuoi occhi 3 a che ora esce su Prime Video in Italia

In questa notizia si parla di: estate - tuoi - occhi - esce

L'Estate nei tuoi occhi 3, svelati data di uscita e teaser trailer dell'ultima stagione - Come anticipato già dallo scorso anno, su Prime Video torna l'acclamatissima serie teen drama L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) con la terza stagione.

L'estate nei tuoi occhi 3: Il poster ufficiale annuncia la data di uscita della stagione finale - Prime Video annuncia con il poster ufficiale la data di debutto della terza e ultima stagione del teen drama L'estate nei tuoi occhi.

L'estate nei tuoi occhi 3: il teaser trailer dell'ultima stagione sulle note delle canzoni di Taylor Swift - I fan della serie L'estate nei tuoi occhi dovranno attendere ancora qualche mese per vedere gli episodi della stagione 3, nell'attesa ecco il teaser trailer.

Pasticceria BLANCHE. November Kid · Prayer In C. Non smetteremo mai di dirlo: vedere il nostro gelato che prende forma davanti ai tuoi occhi è uno spettacolo che non stanca mai! Ogni coppetta, ogni cono che esce dal nostro laboratorio è fresco di giorn Vai su Facebook

Chi sceglierà Belly? L'estate nei tuoi occhi 3, prime foto e trailer; Cosa vedremo su Prime Video a luglio, da L'Estate nei tuoi occhi 3 al young adult Marked Men; “L’estate nei tuoi occhi”, il trailer della terza stagione.

"L'estate nei tuoi occhi", quando esce la terza stagione e quante puntate sono? Il calendario completo - Dobbiamo prepararci ad assistere all'ultimo capitolo di uno degli intrecci amorosi più tormentati del panorama teen. Da tag24.it

Serie tv tra spiaggia e piscina: “L’estate nei tuoi occhi” e “Soleil noir” tra i titoli di luglio - In estate si moltiplicano le storie ambientate in luoghi di vacanze, tra thriller e romance Le serie in spiaggia e a bordo piscina, nei vivai di rose rare, a caccia di tesori nelle isole della Carolin ... Da msn.com