Musica | jazz swing al femminile Simona Molinari conquista l’auditorium

Il declinatoal, un viaggio attraverso unafatta di passione e impegno, mai incline a ‘facili soluzioni’ ma con la volontà di raccontare le emozioni più forti della vita. La Sala Petrassi delParco dellaEnnio Morricone di Roma ha ospitato il concerto di, 41enne cantante nata a Napoli , ma aquilana d’adozione, interprete di rara bravura capace di vincere due Targhe Tenco per i suoi lavori “Petali” (2022) e “Hasta siempre Mercedes” (2024). Uno spettacolo che ha permesso al folto pubblico capitolino di ascoltare i brani più noti del suo repertorio come “Egocentrica”, “La Felicità”, “In cerca di te (sola me ne vò per la città)”, ma anche “You’ll have toit (Mr Paganini)” di Ella Fitzgerald e “Believer” degli Imagine Dragons.