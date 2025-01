Lanazione.it - Monitor Distretti: ottimo l'andamento dell'Oreficeria di Arezzo, +119%

, 23 gennaio 2025 – Il terzo trimestre del 2024 conferma l'positivo deiindustriali e dei poli tecnologicia Toscana, che hanno realizzato 27,5 miliardi di euro di esportazioni, con una crescita complessiva nei primi nove mesi'anno passato di oltre 4,4 miliardi (+19,1%) che si differenzia ampiamente dalla media nazionale che si attesta a +3,7%. Come emerge daldeie dei Polia Toscana, elaborato dal Research Department di Intesa Sanpaolo, buona partea crescita è legata principalmente al balzo registrato nelle esportazioni del distrettodi) e del polo Farmaceutico toscano (+33,3%) che insieme rappresentano più del 45%e esportazioni del 2024e specializzazioniate. Alcune ealtà del sistema moda mostrano evidenti segnali di rallentamento, in particolare il distrettoa Pelletteria e calzature di Firenze (-21,5%) e'Abbigliamento di Empoli (-7,7%) per effettoa debolezzaa domanda e del calo dei consumi che ha penalizzato l'intero comparto.