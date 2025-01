Oasport.it - LIVE Anadolu Efes-Milano 24-9, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i turchi dominano il primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-AS MONACO DALLE 20.30FINISCE IL! Disastrosi primi dieci minuti per la squadra di Messina. L’ha dominato ed è già sul +15 alla prima sirena con 8 punti di Beaubois.al momento assente sia in attacco sia in difesa.24-9 Tripla di uno scatenato Beaubois. L’è in pieno controllo in questo.21-9 Due liberi di LeDay provano a svegliare.21-7 Tripla di Nwora e l’vola addirittura sul +14.18-7 Beaubois mette anche il tiro libero supplementare.17-7 Stesso copione di prima e questa volta arriva anche il fallo di Dimitrijevic.15-7 Beaubois batte agevolmente Dimitrijevic e ne segna due facili al tabellone.13-7 Mannion non sbaglia dalla lunetta.Brutta palla persa da Shields.