Inter-news.it - Lega Serie A e l’UNAR insieme per la giornata della Memoria

Leggi su Inter-news.it

LadiA,a tutti i club e al, ricorderanno la. Un anniversario speciale, dopo 80 anni di storia. ANNIVERSARIO – Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, ladiA ha voluto ricordare il 27 gennaio, il Giorno. Una situazione, si legge, che ci invita a fermarci per riflettere su una delle pagine più oscurestoria. La Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, e il destino tragico di milioni di vittime deportate nei campi di concentramento nazisti. Quest’anno però sarà un anniversario particolare, infatti il 27 gennaio del 2025 segnerà l’80° anniversarioliberazione di Auschwitz, simbolofine dell’olocausto. In vista delle prossime giornate,– Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni RazzialiPresidenza del Consiglio dei Ministri – e laA si uniscono anche quest’anno per celebrareil Giorno