Lazio vs Fiorentina | le probabili formazioni

Le due squadre sono in lotta per un piazzamento europeo per cui si preannuncia una sfida ad alta tensione.vs, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025, si giocherà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI biancocelesti si sono riappropriati del quarto posto in seguito alla vittoria ottenuta a Verona nell’ultimo uscita, ed ora vantano 39 punti e due lunghezze di vantaggio sul quinto. La squadra di Baroni dovrà però ritrovare l’andamento della prima parte di stagione per confermarsi a questo livello, visto che nelle ultime cinque la vittoria è arrivata solo due volte.Crisi nera per i viola, scivolati al sesto posto con 33 punti e senza vittorie da sei turni.