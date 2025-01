Ilrestodelcarlino.it - L’Aquila imbattuta da dieci partite, Gennari: "Dobbiamo restare concentrati"

La Samb si avvicina al decisivo match controconsapevole della sua forza e di quella degli avversari. Da quando De Feudis si è seduto sulla panchina abruzzese, gli aquilani non hanno mai perso ingare (7 vittorie e 3 pareggi) e hanno subito un solo gol due mesi fa a Senigallia.che al Riviera prendeva cinque gol non c’è più. Davanti però si troverà una Samb che è alla ricerca della decima vittoria consecutiva, cosa avvenuta solo due volte nella storia recente (in panchina sedevano Mei nell’annata 2000-2001 e proprio Palladini nella seconda, stagione 2011-2012). Dunque, domenica allo Stadio Gran Sasso si sfideranno due squadre in forma smagliante, di cui solo una avrà l’obbligo di vincere. Spetta al, infatti, cercare i tre punti per accorciare un divario che da tempo è di nove lunghezze.